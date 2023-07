Consiglio comunale sulla sanità. Assenti i big di Asl e Regione. Biffoni: " Prato lasciata sola"

Prato, 7 luglio 2023 – Uno schiaffo a Prato e ai suoi cittadini che li avevano invitati attraverso i rappresentanti in consiglio comunale per affrontare i problemi legati alla riforma del 118, al pronto soccorso e all’ospedale. Assenti illustri al consiglio comunale straordinario sulla sanità, richiesto in primavera dai rappresentanti dell’opposizione, sono stati il presidente Eugenio Giani, l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini ed il direttore generale dell’Asl Centro Paolo Morello Marchese.

«Avrei preferito che ci fossero – ha detto Biffoni – anche perché la sanità è tema della Regione, sebbene noi siamo da sempre molto attenti sulle esigenze del settore. Andrebbe chiesto a loro come mai non sono venuti". E ha aggiunto: "Non voglio avere dei retro pensieri, conosco la vita piena di impegni di Giani e Bezzini, immagino che ci siano altre cose importanti da fare anche se faccio fatica a pensare che ci sia un momento più importante di un consiglio comunale straordinario sulla sanità richiesto da Prato". Ci va giù duro il sindaco Biffoni, pur rilevando la presenza della consigliera pratese Pd Ilaria Bugetti. "Il disinteresse non c’è, visto che già la scorsa settimana Giani, Bezzini e Morello sono stati presenti sul territorio – ha ricordato Bugetti – Si sapeva che la riorganizzazione del 118 aveva bisogno di essere indirizzata e controllata. La soluzione è ritardata per carenza di personale necessario a coprire le zone più fragili: si cerca di reclutare personale con bandi. I tempi? Preferisco non sbilanciarmi, speriamo che siano il prima possibile perché è un urgenza che abbiamo tutti a cuore".

Attacco ancora più pesante di Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d’Italia, di fronte all’assenza dei vertici regionali e dell’Asl. "E’ un fatto molto grave – ha detto – che nessuno dei tre, Giani, Bezzini e Morello, si sia presentato ad un consiglio comunale straordinario sulla sanità, convocato da oltre due mesi. Sono assenze pesanti per Prato, significative dell’importanza data alle problematiche della sanità locale, da quella parte politica che ha in mano le decisioni". Belgiorno, di contro, ha voluto ringraziare "tutti coloro che sono venuti qui, i tecnici ed il personale Asl" presente nel salone consiliare. In platea anche il sindaci della Vallata, Primo Bosi e Giovanni Morganti, la vicesindaco di Poggio a Caiano, Diletta Bresci, i rappresentanti delle associazioni di volontariato, i presidenti degli Ordini dei medici e degli infermieri, le rappresentanze sindacali Cgil-Cisl-Uil e delle categorie dei lavoratori della sanità, come Nursind.

Se non è stato possibile un confronto con i vertici di Regione e Asl, in compenso i dirigenti ed il personale dell’Asl hanno fatto luce su i tanti volti critici della sanità locale, dalla super affluenza al pronto soccorso, alle questioni del personale. "Al pronto soccorso arriva il 30-40% di pazienti che dovrebbero trovare risposte in strutture territoriali. Si lavora in collaborazione con la medicina generale per rivedere l’organizzazione della continuità assistenziale e potenziarla. Purtroppo non possiamo investire sui posti letto ospedalieri è complicato perché non ci sono medici e dobbiamo potenziare il territorio", ha affermato Emanuele Gori, direttore sanitario dell’Asl. Simone Magazzini, direttore del pronto soccorso, conferma che "gli accessi stanno tornando ai numeri pre-covid, ma si affrontano con poco più della metà del personale che si aveva (36-37 medici). Si sta gestendo con la collaborazione degli altri colleghi ospedalieri, impegnandoci per la sicurezza del paziente". «Non solo mancavano i rappresentanti della giunta regionale – commenta Daniele Spada, capogruppo della Lega – Ma alla fine si può dire che è mancato anche il Pd, perché non sono riusciti a votare il loro documento sulla sanità". "L’Asl regionale ha messo in mostra una serie di interventi che non hanno affrontato i veri problemi per i quali il consiglio comunale straordinario era stato richiesto", attaccano Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti, coordinatori provinciali di Italia Viva.