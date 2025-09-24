Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Prato
Coni a rischio sfratto: "Trovata nuova sede"
24 set 2025
SILVIA BINI
Cronaca
24 set 2025
SILVIA BINI
Cronaca
Coni a rischio sfratto: "Trovata nuova sede"

Il mondo sportivo pratese ha rischiato di perdere la propria casa. A partire dal prossimo gennaio, c’è stato il...

delegato Coni Massimo Taiti annuncia la soluzione record per la sede pratese del Coni che rischiava di essere chiusa per sempre

Il mondo sportivo pratese ha rischiato di perdere la propria casa. A partire dal prossimo gennaio, c’è stato il rischio concreto che Prato non avesse più la sede provinciale del Coni, perdendo così l’ennesimo punto di riferimento: un rischio che per fortuna è stato scongiurato in pochissimi tempo.

A neanche 24 ore di distanza la sezione pratese del Coni vede la luce: Prato, come altre importanti province, rischiava di perdere la sede del Coni e di Sport e Salute, ma è stata già trovata una soluzione in tempi record. Una nuova sede operativa entro autunno, all’interno del nascituro centro sportivo Olimpia; nel frattempo, una soluzione tampone per mantenere l’operatività di un presidio indispensabile per il movimento sportivo pratese.

A darne notizia è lo stesso delegato Coni Massimo Taiti, in una nota. "Grazie all’intervento dell’onorevole Erica Mazzetti – spiega Taiti – un imprenditore pratese, Lo Conte, che ringrazio, mi ha contattato e ha messo a disposizione un locale come sede del Coni e di Sport e Salute. Una notizia che mi riempie di gioia, estremamente positiva per tutta la nostra città. Ringrazio Mazzetti, Lo Conte e Simone Cardullo del Coni regionale per aver contribuito e reso possibile questa soluzione. Prato vince".

