Coni a rischio sfratto: "Trovata nuova sede"

Il mondo sportivo pratese ha rischiato di perdere la propria casa. A partire dal prossimo gennaio, c’è stato il rischio concreto che Prato non avesse più la sede provinciale del Coni, perdendo così l’ennesimo punto di riferimento: un rischio che per fortuna è stato scongiurato in pochissimi tempo.

A neanche 24 ore di distanza la sezione pratese del Coni vede la luce: Prato, come altre importanti province, rischiava di perdere la sede del Coni e di Sport e Salute, ma è stata già trovata una soluzione in tempi record. Una nuova sede operativa entro autunno, all’interno del nascituro centro sportivo Olimpia; nel frattempo, una soluzione tampone per mantenere l’operatività di un presidio indispensabile per il movimento sportivo pratese.

A darne notizia è lo stesso delegato Coni Massimo Taiti, in una nota. "Grazie all’intervento dell’onorevole Erica Mazzetti – spiega Taiti – un imprenditore pratese, Lo Conte, che ringrazio, mi ha contattato e ha messo a disposizione un locale come sede del Coni e di Sport e Salute. Una notizia che mi riempie di gioia, estremamente positiva per tutta la nostra città. Ringrazio Mazzetti, Lo Conte e Simone Cardullo del Coni regionale per aver contribuito e reso possibile questa soluzione. Prato vince".