Confcommercio, Sangalli all’assemblea dei soci di Prato: “Economia frena, ma è in salute”

Prato, 18 gennaio 2024 – L’economia rallenta, ma è in buona salute. Lo ha detto il presidente di Confcommercio nazionale Carlo Sangalli, ospite d’eccezione all’assemblea dei soci di Prato.

Sangalli (il primo da sinistra) all'assmeblea di Confcommercio (foto Attalmi)

"L’inflazione – ha aggiunto – per ora è sotto controllo e i consumi tengono grazie soprattutto all'andamento positivo dell'occupazione. Preoccupano invece fortemente i conflitti in Medioriente e in Ucraina e gli attacchi nel Mar Rosso da parte degli Houthi dello Yemen”.

Prosegue Sangalli: “Questi attacchi obbligano le navi a rotte più lunghe con costi molto elevati che poi incidono sui prezzi delle merci trasportate”