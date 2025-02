Condòmini al freddo, la protesta dell’amministratore: “Impossibile far riaprire i contatori”

Prato, 19 febbraio 2025 – Nel bel mezzo dell’inverno rimanere senza riscaldamento non è certo gradevole, soprattutto se la colpa è della burocrazia e dei malintesi.

La protesta viene da un amministratore di condominio, Rinaldo Pisani, e riguarda delle utenze al Soccorso, in un condominio tra via Siena, via Ferrara e via Torino. “Quattro utenze erano state chiuse per morosità – spiega – Poi, una volta pagate le somme pattuite e inviate le copie dei pagamenti al gruppo Hera, dovevano essere riaperte. Toscana Energia si è presentata il 10 febbraio, ma io non ero stato informato, quindi abbiamo dovuto fissare un nuovo appuntamento: solo che al nuovo appuntamento sono stati riaperti solo due contatori su quattro. Da allora è tutto un problema e un rimpallo di responsabilità e intanto questi condòmini sono al freddo”. La speranza, conclude l’amministratore, è che possano essere riattivate al più presto anche le due utenze rimaste bloccate.