Concerto Natale. La scuola Verdi in San Domenico

In occasione delle festività natalizie la Camerata e la Scuola di Musica Verdi domani alle 21 nella chiesa di San Domenico hanno organizzato un coinvolgente appuntamento che vede protagonisti i giovani talenti musicali della città, l’Orchestra ed il Coro della Verdi, allievi, maestri legati dal più nobile afflato che esista: il desiderio di cantare e suonare insieme. Proprio per la composizione dell’ensemble che si esibirà in alcune fra le più suggestive pagine musicali, la serata sarà una vera festa della musica, il più sincero biglietto di auguri da Palazzo Martini alla Città. Il Palazzo Martini, il Palazzo della Musica, rappresenta in maniera perfetta la commistione e la stretta collaborazione tra maestri e allievi, fra scuola e orchestra, generando molti eventi come quello al quale assisteremo domani. Grazie al sostegno di Conad, poi, il concerto sarà trasmesso dall’emittente cittadina TV Prato il 24 dicembre alle 21 ed in altre date durante il periodo natalizio. A dirigere il coro della Verdi sarà Elia Orlando. Marco Facchini sarà primo violino e maestro concertatore dell’orchestra della Verdi e dei solisti della scuola: Marta Iannaccone e Andrea Clistovskj per Boccherini (Allegro dal quartetto op 33 n. 6) e Vivaldi(Concerto per due violoncelli in sol minore RV 531); Federica Baldi e Beatrice Cioni (soprani), Cristina Pierattini (contralto), Luca Mantovani (tenore), Marco Bucci e Tommaso Barni (bassi) per la Messe de minuit pour Noel di Charpentier. Ingresso libero

Ma c’è un altro concerto di Natale da segnalare. Don Romano Faldi va in pensione. E nella Pieve di San Pietro a Iolo il giovedì alle 21.30 Gruppo corale femminile di Santa Maria a Colonica vedrà sul podio il giovane maestro Claudio Bianchi che da quest’anno diventa direttore della singolare compagine tutta al femminile "partorita" tanti anni fa dalla passione e competenza musicale autentica di don Romano Faldi, "I’ piovano sgaruffato" come si autodefinì lui stesso in una pubblicazione che confermava la sua sagace identità. Il concerto si chiama il Canto delle campane, ma si può dire anche Concerto di Natale con la nuova bacchetta di Claudio Bianchi, figlio d’arte che già un po’ "sgaruffato" lo è: "Seguirò le orme di don Romano", dice. Buona musica, buon Natale.