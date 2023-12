Concerto di Natale in ospedale. Suonano le note della solidarietà

Si sono tenuti nella hall dell’ospedale Santo Stefano il concerto di Natale e l’inaugurazione dell’albero che hanno visto rispettivamente protagonisti gli studenti della scuola media Curzio Malaparte e i bambini della Cooperativa Sentieri, dietro al coordinamento della Fondazione Ami. Da un lato c’è stata una mattinata dedicata alla musica e alla solidarietà con i ragazzi delle Malaparte a esibirsi per i pazienti, gli operatori e tutti i visitatori dell’ospedale. Dall’altro c’è stato il momento del divertimento e della solidarietà con i bambini di nido e infanzia della Cooperativa Sentieri che hanno preparato gli addobbi dell’albero di Natale. Durante la mattinata, sempre nella hall, è allestito uno stand natalizio con tutti i gadget solidali della Fondazione Ami Prato, dove è stato possibile acquistare le idee solidali pensate per il Natale 2023 e allo stesso tempo fare una donazione a supporto dei servizi ospedalieri e territoriali dell’Asl Toscana Centro rivolti alle mamme in gravidanza, a tutti i bambini in età pediatrica, alla salute e al benessere di tutta la famiglia.

"Dopo lo stop imposto dal covid torniamo a coniugare musica, solidarietà e divertimento" è stato il commento del presidente della Fondazione Ami Prato, Claudio Sarti. Soddisfazione espressa anche da Gianna Leti, presidente della Cooperativa Sentieri. "Per i nostri bambini è stato un momento educativo, formativo e di divertimento – dice -. Ringraziamo tutte le famiglie che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa".