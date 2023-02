"Con Schlein un Pd coraggioso Pensiamo a fragili e giovani"

"Della vittoria nei circoli siamo contenti a metà, perché bisogna fare di più e portare più persone a votare. Pensiamo però che questo sia l’inizio di un percorso verso il futuro. Uno spiraglio per riportare le persone a partecipare. Il nostro non è stato un voto dei fedelissimi, ma il frutto di un percorso ricco di entusiasmo. Un cammino che ha fatto dire a molte persone che vogliono riprendere la tessera del Pd e che voteranno Schlein alle primarie perché è una candidata credibile". La portavoce della mozione Schlein, Marta Logli, non nasconde l’entusiasmo per la vittoria nei circoli per 23 voti su Bonaccini, ma al contempo mostra anche consapevolezza che la strada per il Pd è ancora lunga. Da qui il desiderio di ripartire dal basso, dai valori e dalla partecipazione.

"C’è grande fermento nel nostro comitato – spiega –. Ma adesso si gioca la partita vera, perché il percorso nel partito e nei circoli l’abbiamo avviato, adesso ci dobbiamo aprire e parlare con mondi che il Pd non rappresenta più. Quali? Sociale, sanità, lavoro, associazionismo, terzo settore: da qui dobbiamo prendere la spinta del voto". Da Logli arriva anche un appello a guardare al futuro del partito. "Noi tutti stiamo facendo il massimo per portare le persone a votare e a farle riavvicinare al Pd – prosegue –. La vittoria nei circoli è stata più bella perché non c’è stata una chiamata alle urne, ma sono state le persone che avevano desiderio di votare perché hanno voglia di partecipare e di cambiare il Pd. Ora però non dobbiamo fossilizzarci sull’idea di vincere assolutamente le primarie il 26 febbraio, bensì dobbiamo fare in modo di non disperdere tutto il percorso che abbiamo elaborato".

Dalla mozione Schlein hanno comunque chiaro il perché gli elettori dovrebbero votare per la deputata Pd: "Ai pratesi diciamo di votarla se hanno voglia di un Pd ambizioso e che non si accontenti – sottolinea –. Se vogliono un Pd coraggioso e competente. Schlein ha dimostrato concretezza e che può dare speranza e una visione per il futuro. Noi non abbiamo bisogno adesso di una politica che sappia risanare il contingente ma che non sappia programmare il futuro, ora ci serve pensare al domani, ai giovani e a tutte quelle persone che non vedono un futuro. Se non ci pensa la sinistra ai più fragili ma chi lo deve fare?".

Il concetto di "discontinuità" rispetto al passato torna anche nella mozione Schlein. "Ci siamo presi gli insulti dagli iscritti – conclude Logli –, ma li abbiamo ascoltati e abbiamo dimostrato discontinuità rispetto al passato. Non è stato un caso se abbiamo vinto nei circoli, anche se dobbiamo ammettere che la vittoria nel risultato è stata sorprendente. Ora al resto dei simpatizzanti Pd diciamo che Schlein ha un curriculum competente e che si può essere concreti anche dando speranza per il futuro".

Sdb