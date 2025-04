Con l’Annunciazione 600 visitatori ai musei

Sorridono i musei del centro. Il capodanno dell’Annunciazione ha portato una boccata d’ossigeno anche al sistema dei musei grazie alla promozione attivata per l’occasione. Sono sate quasi 600 le persone che domenica scorsa, 30 marzo, hanno approfittato dell’apertura ad 1 euro dei tre musei del centro storico - Museo dell’Opera del Duomo, Palazzo Pretorio e Museo del Tessuto - in occasione del Capodanno dell’Annunciazione, quest’anno ospitato dalla città: l’edizione 2025, organizzata dal Comune di Prato in collaborazione con la Regione Toscana, ha riscosso grande successo portando 5.000 persone in centro e lungo il percorso dei 55 gruppi storici e 1500 figuranti provenienti da tutta la Toscana che formavano il corteggio per portare un messaggio di buon auspicio attraverso i loro costumi, i loro colori, la loro storia. Inoltre oltre 200 visitatori hanno partecipato tra sabato 29 e domenica 30 marzo alle visite guidate gratuite alla Chiesa dello Spirito Santo, alla Cappella della Sacra Cintola, alle Annunciazioni di Palazzo Pretorio e alla Casa Museo di Francesco di Marco Datini. Una bella occasione insomma per scoprire e riscoprire il patrimonio culturale ed artistico della città.

Il Capodanno dell’Annunciazione, istituito dal Consiglio regionale per commemorare il tradizionale Capodanno toscano che, fino al 1749, cadeva il 25 marzo in concomitanza con la festa dell’Annunciazione.