Con la Camerata serata per archi E torna Piovano

Torna Luigi Piovano sul podio della Camerata, giovedì 7 aprile come sempre alle 21 al Politeama. Un concerto da non perdere: in programma la Serenata per archi di Čajkovskij e il Concerto per violino e orchestra d’archi in re minore di Mendelssohn, con solista Grazia Raimondi, prestigioso violino di spalla dell’orchestra pratese. Da una parte, una pagina tra le più celebri e le più amate dal pubblico, la Serenata per archi di Čajkovskij scritta "dietro un vero impulso interiore". Dall’altra un gioiello composto nel 1822, quando Mendelssohn aveva solamente tredici anni, un brano con una vicenda alquanto avventurosa. Alla morte del compositore, nel 1847, la vedova faceva dono del manoscritto a Ferdinand David, violinista e grande amico di Mendelssohn. Da quella data del Concerto giovanile s’era persa ogni traccia. Solo nel 1951, Yehudi Menuhin, tra i massimi interpreti della letteratura violinistica del XX secolo, riusciva a rintracciare a Londra l’autografo creduto perduto e lo faceva pubblicare in una sua revisione. Da allora, questa pagina, rivelatrice di doti musicali tanto precoci e felici da essere paragonabili a quelle d’un Mozart, ha fatto compagnia nel repertorio all’altro, ben più noto, Concerto in mi minore per violino, scritto da Mendelssohn ventidue anni più tardi. I due brani per orchestra d’archi saranno interpretati per l’occasione da Luigi Piovano, ospite da tempo delle stagioni concertistiche della Camerata e musicista amato dal pubblico pratese.

Primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Piovano si è diplomato in violoncello a 17 anni col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Radu Aldulescu. Nel 1999 è stato scelto da Maurizio Pollini per il Progetto Pollini al Festival di Salisburgo, ripreso alla Carnegie Hall, a Tokyo e a Roma. Ha tenuto concerti di musica da camera con grandi interpreti, dal 2007 suona stabilmente in duo con Antonio Pappano e dal 2009 fa parte del trio Latitude 41. Come solista ha suonato con Tokyo Philharmonic, New Japan Philharmonic, Accademia di Santa Cecilia, Seoul Philharmonic; dal 2013 dirige stabilmente gli Archi dell’Accademia di Santa Cecilia con i quali ha registrato tre cd.