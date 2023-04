Con la Camerata la musica diventa preghiera

Questa volta l’appuntamento non è al Politeama, ma per la Settimana Santa nella Chiesa di Sant’Agostino: dopo il primo concerto di ieri sera, oggi alle 21 di nuovo la Camerata, diretta da Simone Ori, pratese, apprezzarto organista e clavicembalista. In programma lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, una partitura che nella Storia della musica è avvolta dall’aura del mito, fin da quando il grande compositore la licenziò, a ventisei anni sul proprio letto di morte. Le voci di due autorevoli specialiste in questo repertorio, Francesca Lombardi Mazzulli e Lucia Napoli, associate alla consapevolezza stilistica di Simone Ori assicurano un’esecuzione in grado di restituire tutto lo splendore e la commozione d’un capolavoro immortale. Accanto a questa insuperata "Pietà" scolpita in musica, il concerto offre l’opportunità rara di ascoltare due gioielli strumentali di Francesco Durante, che fu maestro di Pergolesi e di tanti altri illustri compositori formatisi nei conservatori napoletani. Biglietti al Politeama o su Ticketone.

E a proposito di Camerata, c’è una piccola sorpresa di Pasqua. Su Rete Toscana Classica alle 20.30 si potrà riascoltare uno dei concerti più importanti e significativi dei 25 anni di storia della nostra orchestra: la Sinfonia n. 8 –Incompiuta di Schubert, che la Camerata eseguì il 23 settembre 2006 al Politeama Pratese in un concerto- lezione diretto dal maestro Riccardo Muti. Sempre il giorno di Pasqua su Rtc dalle 10,40 avrà la cornice delle cantate di Bach, cui seguiranno le pagine da La Resurrezione di Handel per la voce di Cecilia Bartoli (alle 14,39), mentre alle 20,09 ci sarà La grande Pasqua russa di Rimskij-Korsakov, registrata nel 1959. Per il lunedì dell’Angelo alle 10.30 la cantata Gioite, cuori, fuggite, dolori scritta da Bach proprio per la Pasquetta (alle 10,30). Così come si combina alla giornata la musica di Ravel: alle 15.40 Daphnis et Cloe, intreccio bucolico e pastorale di figure immerse nel verde, con la direzione di Boulez.