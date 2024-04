"Con il Pd il populismo a 5 Stelle"

"Con noi i riformisti, con loro il populismo a 5 Stelle. Prato era il simbolo del riformismo, ora diventa quello del populismo di sinistra". Non usano giri di parole i partiti che hanno dato vita alla lista Prato merita, con Mario Daneri candidato sindaco. "Alla luce dell’accordo tra Pd e M5S si conferma ancora di più la bontà della nostra scelta, quella di un polo liberaldemocratico e riformista, che si pone in una posizione centrale, con una proposta di governo seria e concreta, lontana da facili demagogie e populismi", dicono gli esponenti dei partiti che sostengono Prato merita, Veronica Versace Scopelliti (Italia Viva), Stefano Micheloni (Azione), Giovanni Luchetti (Libdem) e Paolo Noci (Psi). "Vedere il Pd ridotto così ni non è un problema solo per chi quel partito lo ha costruito e per i suoi militanti, ma per la città – aggiungono –. Più che verso un ‘campo largo’ Biagioni sta trascinando il Pd verso un ‘campo minato’, senza però conoscere l’ubicazione delle mine, ovvero i temi centrali del governo locale. Aeroporto, multiutility, infrastrutture, impianti di smaltimento rifiuti fino a oggi erano temi divisivi per PD e 5 Stelle, oggi diventano architrave di un accordo elettorale in un’operazione di puro trasformismo". Secondo Italia Viva e alleati, "il Pd pratese ormai arriva a sostenere, con la stessa convinzione, l’opposto di quello che sosteneva fino a poco fa".