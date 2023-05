Con il Met Immagini di città Il nuovo laboratorio per tutti fra incontri, idee e passeggiate

Immagini di città è il nuovo progetto del Teatro Metastasio, un laboratorio gratuito aperto a tutti sulla toponomastica e i segni urbani di Prato. Articolato in tre fasi, inizierà sabato 6 maggio e si concluderà a fine settembre. Il laboratorio vuole costruire un percorso attraverso la sedimentazione di storie e vicende della città che passano per la sua toponomastica, per i nomi delle sue strade, ma anche per altri segni che la caratterizzano. È un laboratorio che parte dalla storia, anzi dalle storie e da un loro recupero, per proiettarsi verso il presente di una città riletta - e persino riscritta - attraverso un esercizio di immaginazione. Nella prima parte del laboratorio, i partecipanti incontreranno scrittori, storici e giornalisti che racconteranno la loro visione della città, durante sei incontri aperti a tutti. La seconda fase sarà dedicata all’esplorazione della città con passeggiate che si svolgeranno nei fine settimana del 10 - 11 giugno e 17 - 18 giugno nelle zone del Macrolotto, Santa LuciaGualchiera di Coiano, Soccorso. A fine di giugno, terza fase, con il bagaglio di storie raccolte lungo la strada e negli incontri, i partecipanti saranno chiamati a riscrivere in modo creativo la mappa della città (o almeno di alcune zone specifiche). Tutte le mappe e i segni saranno poi raccolti e restituite alla città durante una serata finale al Metastasio, a settembre 2023 (data da definire).

Ma ecco il calendario degli incontri che si svolgeranno nei primi tre weekend di maggio sempre alle 17 al Teatro Magnolfi. Si parte sabato con l’antropologo Massimo Bressan e il sociologo Fabio Bracci che illustreranno la storia e nomi della città; domenica Paola Malacarne parlerà della presenza femminile nei toponimi. Sabato 13 maggio il critico cinematografico Massimo Smuraglia affronterà il tema Prato e il Cinema, domenica 14 il critico e giornalista culturale Graziano Graziani approfondirà il concetto di mappe dell’immaginario urbano. Sabato 20 maggio l’ex direttrice del Museo della Deportazione Camilla Brunelli parlerà di fascismo e antifascismo, domenica 21 il critico e giornalista culturale Gianfranco Capitta racconterà Prato e il teatro, il laboratorio Ronconi (foto). Per info e prenotazioni obbligatorie: [email protected]