Con il Festival Femminista si parla di donne e serie tv

Quanti personaggi, quante storie, quante donne. Le serie tv c’è chi le vede in modo compulsivo, chi saltuariamente e chi mai, ma è quasi impossibile non sentirne parlare. Lo si farà anche domani sera dalle 21 al circolo Arci Cherubini di Grignano nel secndo appuntamento del Festival Femminista organizzato da Associazione Ipazia, nell’incontro a ingresso libero dal titolo "Serie Tv: personaggi e rappresentazioni" con Marina Pierri (fondatrice del Festival delle serie Tv) e Marina Cuollo (scrittrice e attivista). "Le persone sono affamate di storie che raccontino ciò che hanno sempre avuto dentro, ma che parlino anche di quello che non sentono simile per niente – dicono le organizzatrici –. E allora venite al circolo Cherubini se avete amato tanto dei personaggi, anche se assomigliavano sempre a qualcun altro, venite se volete scoprire un nuovo modo di guardare a questi prodotti e a chi li crea". Da Carrie Bradshaw in Sex and the City (Sarah Jessica Parker), a Meredith Grey di Grey’s Anatomy (Ellen Pompeo), a Peggy Olson (Elisabeth Moss) in Mad Men, a Claire Underwood in House of Cards (Robin Wright), a Midge Maisel de La fantastica Signora Maisel (Rachel Brosnahan), a Beth Harmon de La regina degli scacchi (Anya Taylor Joy): un caleidoscopio di volti, caratteri, destini, che serve a distrarsi, sorridere, alleggerire le giornate. "Le nostre ospiti sono due esperte che ci sapranno guidare in questo mondo immaginario di racconti, da una parte, e in quello molto concreto di chi questi racconti li scrive e li produce, dall’altra", aggiunge l’Associazione Ipazia, che organizza il festival in collaborazione con Arci, Cooperativa Alice, Centro anti-violenza La Nara, Associazione Percorsi di libertà e con il patrocinio del Comune.

La prima tappa del festival la settimana scorsa è stata al circolo Quinto Martini di Maliseti, con un karaoke dal titolo "Le canzoni che ci hanno rovinato la vita" ed è stata un grande successo, tra canti a squarciagola e tanta liberatoria allegria. Dopo la serata di Grignano il festival propone un altro talk il 18 febbraio alle 21 al Teatro Fabbretti di via delle Gardenie con Irene Facheris (scrittrice e attivista) e Lorenzo Gasparrini (filosofo e attivista) dal titolo "Non è un paese per donne". Per gli altri appuntamenti consultare sito e pagina Fb di Ipazia. Da ricordare infine l’ultima tappa, il 23 febbraio: alle 21 appuntamento in piazza delle Carceri per una Women Walkabout, ovvero una passeggiata ad anello attraverso il centro storico e alcuni tratti delle pista ciclabili particolarmente critici per le donne.