"Con il Decreto Energia nuovi aiuti alla Toscana"

Ristori per le aziende agricole alluvionate anche se non avevano polizze assicurative e tempi di indennizzo più brevi. Dal Governo in arrivo nuovi interventi per la Toscana alluvionata: sono nel Decreto legge Energia, illustrati nel suo intervento in aula dall’onorevole Erica Mazzetti, componente VIII commissione ambiente.

Onorevole Mazzetti, quali sono le misure previste dal fondo di solidarietà in agricoltura?

"Oltre alle misure di ristoro per i danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità, si prevede che le imprese agricole ubicate in Toscana e colpite dall’alluvione possano accedere alle misure del Fondo di solidarietà in agricoltura anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Si prevede, inoltre, che la Regione possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame e gli oneri economici connessi alla disposizione graveranno sulle risorse già stanziate a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Sempre per le zone alluvionate è disposto il regime di aiuto per le aree di crisi industriale: stanziati a tal fine sino a 50 milioni di euro".

Il portale Simest dedicato agli aiuti per sostenere tutta la filiera, con soglie di accesso basse, il 3% del fatturato, quali risultati sta dando?

"Dopo l’alluvione, mi impegnai per portare a Prato il ministro Tajani il quale davanti agli imprenditori e agli amministratori fece una proposta concreta: tutelare le imprese dei distretti produttivi vocati all’export, come quelli di Prato (quasi 30 mila imprese) e Pistoia. Attraverso il portale Simest, dal 9 gennaio è estesa la misura di ristoro per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti anche alle imprese colpite dall’alluvione e vi possono accedere coloro che abbiano subito danneggiamenti a beni mobili o immobili ovvero: fabbricati, impianti, attrezzature, macchinari, scorte di magazzino. Con la ricognizione delle domande presentate ci sarà poi l’assegnazione dei contributi".

Tempi di attuazione del Dl Energia?

"Ho predisposto una serie di emendamenti concreti nell’ottica di aiutare tutti i danneggiati: la sospensione degli adempimenti tributari e delle bollette o la proroga di Industria 4.0. Il decreto-alluvione dell’Emilia Romagna deve ricomprendere anche la Toscana. E se il commissario per la ricostruzione sarà Figliuolo, lo stesso dell’Emilia Romagna, questo potrebbe accorciare i tempi. Sarebbe, a mio avviso, la soluzione migliore".

M. Serena Quercioli