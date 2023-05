Con il Covid la chiusura definitiva

A dare il colpo di grazia al parco che già arrancava dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Gilberto Tozzi, ex storico direttore, è stato il Covid che ne ha imposto la chiusura diventata poi definitiva. Oggi il parco infatti è chiuso al pubblico. Tanti i progetti

di rilancio che si sono avvicendati negli anni di quello che è un unicum a livello toscano: 18 ettari di bosco ritagliati sul Monteferrato che fanno da sfondo ad un’oasi

di natura e animali. Il Csn attualmente sotto la guida della Fondazione Parsec, prosegue con parte delle attività ossia il recupero della fauna (500 animali salvati nel 2022) e le visite didattiche aperte solo alle scuole. Perché il parco possa tornare ad accogliere visitatori occorre il riconoscimento formale come ’Santuario faunistico’ da parte della Regione. L’assessore Giacomo Sbolgi, ha assicurato il massimo interesse e contatti costanti con la Regione per arrivare alla completa riapertura entro la fine del 2023. Secondo i dati diffusi dal Comune di recente sono stati rimossi 300 chili di plastica e quasi 5 tonnellate di ferro. Cavi elettrici e tubi idraulici dei vecchi impianti, mai rimossi che deturpavano il parco. Dopo le vicende giudiziarie solo nel 2018 è ripresa l’attività di recupero fauna e tutt’ora è in corso la sistemazione delle strutture come voliere e recinzioni.