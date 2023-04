"Con i semafori il sottopasso può riaprire"

"L’assoluzione ottenuta in Corte di Appello e la conoscenza che in questi anni mi sono fatto, mi induce a intervenire in merito alla riapertura del sottopasso di via Ciulli, dispiacendomi che si dovrà aspettare fino al 2024". Lorenzo Frasconi, ex dirigente del Comune assolto dopo 13 anni per la morte delle tre donne nel sottopasso di via Ciulli, interviene sul dibattito della riapertura del sottopassaggio killer dove la notte fra il 4 e 5 ottobre 2010 morirono annegate le tre cinesi. "Ho sempre ritenuto che, dopo le indagini sui fatti del 5 ottobre 2010, il sottopasso dovesse essere dissequestrato e lasciato alla responsabilità dell’ente gestore di individuare modi e tempi necessari per la riapertura in sicurezza, compito questo non della magistratura – ha detto –. Un gran numero di sottopassi è stato dotato di impianti di segnalazione, semafori, che si accendono in caso di “pericolo” di esondazione o allagamenti. Da allora è cresciuto il sistema di segnalazione di criticità atmosferica da parte del sistema di protezione civile della Regione che avverte con anticipo dei ’rischi’ per eventi avversi. Non vedo perché non si possa, fino da ora, cioè prima della messa in esercizio della cassa di espansione, collegare gli impianti di segnalazione del sottopasso al sistema di protezione civile Regionale, in modo che gli automobilisti siamo informati dei rischi di allagamento in tempo reale. Questo tipo di presidio, segnalato all’imbocco del sottopasso, è sufficiente a garantire la sicurezza ed evitare disastri come quello già accaduto".