Con Dryphoto fra zenzero, tè e vin brulé

Spezie, zenzero e tè o vin brulé e biscottini? E’ il titolo dell’iniziativa organizzata da Dryphoto, presenza culturale storica a Chinatown, venerdì alle 17.30 in via delle Segherie. Sarà una breve camminata alla scoperta di via delle Segherie per aspettare il passaggio del Drago, con un’installazione site specific e degustazione: la partecipazione libera, ed è gradita la conferma a [email protected]. Via delle Segherie è un piccolo borgo ai margini del Macrolotto 0 con una presenza sempre maggiore di nuovi cittadini orientali, ma dove la "danza del Drago" pur passando vicina non arriva. Lo scopo dell’iniziativa è provare a fare comunità e vicinato attraverso l’arte nei suoi luoghi, condividere l’aria di festa. Un’occasione per uscire dalle case, conoscersi, ascoltare racconti e raccontarsi, superando pregiudizi. Interveranno Gisella Curti e Andrea Abati. L’installazione resterà visitabile fino a domenica.

Da ricordare anche sabato alle 11 e alle 12 e domenica alle 14 e alle 15 le visite guidate al Tempio buddista Pu Hua si di piazza Gualchierina, che recentemente ha arricchito la propria collezione di preziose statue provenienti dalla provincia del Fujian: prenotazioni entro oggi via mail a [email protected]. Infine, al Cassero si può visitare la mostra "Xiuxi: at ease! riposo: la Cina dal 1980-1984": sono 76 scatti in bianco e nero di Andrea Cavazzuti, fotoreporter e documentarista con un esperienza di quarant’anni in Cina. Sarà aperta a ingresso libero tutti i giorni fino a domenica dalle 14 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle alle 17.