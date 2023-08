Con Depardieu e Nagatsuka

Domani al Castello alle 21.30 è in programma "Il sapore della felicità", un film di Slony Sow, con Gérard Depardieu e Kyozo Nagatsuka. Racconta la storia di Gabriel Cravin, uno chef pluristellato che ha però perso il gusto per la vita. Nulla di ciò che lo circonda in famiglia lo rende felice e anche il lavoro non gli dà più la soddisfazione di un tempo. Dopo aver sfiorato la morte, lo chef migliore di Francia si lancia alla ricerca del sapore che ha confuso la sua vita da quando, da giovane, fu battuto dai noodles di un cuoco giapponese. Su suggerimento di un amico decide di andare a cercare quello chef per farsi rivelare il segreto del famoso Umami. Il viaggio non sarà privo di sorprese.