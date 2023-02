Al cinema con amore. Da oggi alla multisala Uci di Campi Bisenzio una rassegna dedicata ai film cult più romantici di sempre, in attesa della dell’anteprima sui grandi schermi Uci del film What’s Love?, in programma il 14 marzo. Si parte oggi con Questione di Tempo, il film interpretato da Domhnall Gleeson e Rachel McAdams che racconta la storia di un viaggiatore del tempo e dell’amore della sua vita. Il 20 febbraio ecco Notting Hill, film del 1999 interpretato da Julia Roberts e Hugh Grant, che racconta l’improbabile colpo di fulmine tra una star del cinema e un giovane libraio londinese. Il 27 febbraio sarà invece il turno di Love Actually, il film ambientato in una Londra natalizia che vede dieci storie d’amore intrecciarsi in una sola. Il 6 marzo torna Il Diario di Bridget Jones, con protagonisti Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, mentre il 13 marzo sarà il turno di Yesterday.