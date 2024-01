Comunità unica per l’energia. Parte il progetto

Geco è pronta alla partenza. La Comunità energetica rinnovabile (Green energy community) della Valbisenzio nasce per iniziativa di Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, con il partenariato di Estra, si pone come obiettivi la condivisione dell’energia rinnovabile, la riduzione dell’impatto ambientale e il risparmio sulla spesa.

Al centro di tutto il progetto c’è la partecipazione attiva dei cittadini. Per questo "Geco" verrà presentato agli abitanti e alle imprese della Vallata sabato 27 gennaio, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune di Vaiano. Partecipano i sindaci Guglielmo Bongiorno, Primo Bosi e Giovanni Morganti con e l’ingegner Andrea Ginosa, direttore generale di EstraClima e responsabile del progetto Geco.

In questo settore è proprio il caso di dire che l’unione fa la forza. Per questo i tre Comuni hanno dato vita a un’associazione (l’atto costitutivo è stato sottoscritto il 22 dicembre) che ha l’obiettivo di produrre benefici ambientali, sociali ed economici alla comunità valbisentina. In che modo? Promuovendo la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, attivando misure per il contrasto alla povertà energetica attraverso l’utilizzo di sistemi di energia convenienti, sicuri e sostenibili; incentivando infine il risparmio e l’efficienza energetica. L’energia viene prodotta e condivisa, alla base c’è uno scambio virtuale a livello locale tra i produttori (prosumer) di energia rinnovabile che consumano solo in parte le loro risorse e i consumatori (consumer) che fanno parte della comunità. Quanto non viene autoconsumato o non condiviso con i componenti della comunità energetica rinnovabile viene immesso in rete e quindi remunerato con evidenti vantaggi economici.