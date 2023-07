Comunità energetiche: seminario

L’occasione delle comunità energetiche al centro di un seminario online di Confindustria. In attesa di decreti attuativi che definiscano le agevolazioni a beneficio delle comunità energetiche rinnovabili e dei soggetti che le compongono, il tema è in primo piano nelle agende delle imprese. Sono infatti anche le aziende, assieme ai cittadini e agli enti pubblici, ad essere chiamate a costituire le comunità energetiche rinnovabili previste dall’Ue e introdotte nella legislazione italiana nel 2019. Perché le imprese siano preparate di fronte alle prospettive che si stanno aprendo, Confindustria Toscana Nord ha organizzato dunque per domani alle 16 un seminario online che farà il punto sulla situazione. Programma di dettaglio e modalità di partecipazione sul sito di Confindustria Toscana Nord www.confindustriatoscananord.it.