Comunità energetiche e risparmio sui consumi Amministratori di condominio e tecnici a confronto

Impianti centralizzati, pannelli fotovoltaici, comunità energetiche. Fra superbonus, case green e stangate in bolletta, sono sempre più i condomini che cercano di andare verso soluzioni innovative per poter abbattere le spese. Una richiesta che coinvolge amministratori di condominio e tecnici che devono cercare di essere sempre aggiornati sui cambiamenti normativi in corso. Da qui la decisione da parte di Anaci Prato Pistoia, l’associazione degli amministratori di condominio e immobiliari di organizzare per venerdì 9 giugno all’hotel Villa Cappugi il convegno ‘La transizione energetica e la mediazione’. L’iscrizione è gratuita (50 i posti a disposizione e la partecipazione al convegno darà diritto a quattro crediti formativi per amministratori Anaci). L’iniziativa comincerà alle 9 con i saluti di Silvia Burchielli, presidente Anaci Toscana, e di Alessandro Bari, presidente Anaci Prato Pistoia (nella foto). Il primo tema affrontato sarà la mediazione. Il relatore sarà Giovanna Cobuzzi. A seguire si parlerà delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo nel condominio. I relatori saranno Marco Fanciullacci e Christian Mari di Duferco Energia. L’ultima tematica sarà quella dell’installazione di infrastrutture su beni condominiali. Parlerà l’avvocato Francesco Lencioni. "Si rinnova l’impegno al fianco degli amministratori di condominio delle due province, così da affrontare assieme i cambiamenti normativi - spiega il presidente Bari -. Da più parti erano arrivate sollecitazioni da parte degli associati. Con questo convegno torniamo a fare formazione in presenza".