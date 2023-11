Comuni medicei, si cambia. Da domani il "correttivo"

Dopo due settimane di "passione" per gli studenti, nei Comuni medicei torna la quasi normalità con il trasporto pubblico. Da domani, Autolinee Toscane, per "garantire una migliore puntualità dei servizi dedicati agli studenti", come scrive nella nota, ha deciso che le corse della linea 210 subiranno alcune modifiche. Dal 2 novembre, lo ricordiamo, con l’entrata in vigore del T2, nuovo orario e itinerari, erano state apportate modifiche non rispondenti agli orari di ingresso a scuola, sia per la media Pontormo di Carmignano (gli studenti minorenni arrivavano con mezz’ora di anticipo sull’apertura della scuola e dovevano stare in giro per strada) sia per le superiori a Prato. Oltre a questo, si sono verificati disservizi con corse soppresse in provincia e in città e studenti che sono entrati alla seconda ora, mezzi che si sono guastati con l’alluvione: un disagio tale da spingere i genitori a raccogliere firme per chiedere un’assemblea con il presidente della Regione Eugenio Giani. Il Comune di Carmignano ha fatto sempre la sua parte, con solleciti continui e arrivando alla minaccia di ricorrere ad azioni legali perché alcune zone, come Poggio alla Malva, sono rimaste prive di servizio. Da giovedì scorso sono stati effettuati aggiustamenti sugli orari pomeridiani per Poggio e Carmignano, da domani ecco cosa cambia. Per le superiori, la corsa delle 6,30 da Comeana per Poggio alla Malva ed Artimino e ritorno a Comeana sarà anticipata alle 6,25 (migliore puntualità a Comeana per interscambio con le corse dirette ai plessi scolastici di Prato).

La corsa delle 7,15 da Poggio a Caiano per Comeana, Carmignano, scuole medie Pontormo e Santa Cristina a Mezzana sarà posticipata alle 7,30 con miglioramento del servizio per l’ingresso degli studenti delle medie. Poi la corsa delle 13,50 da Comeana per Poggio alla Malva ed Artimino e ritorno a Comeana sarà posticipata alle 13,55 con migliore puntualità a Comeana per interscambio con corse dai plessi scolastici di Prato. La corsa delle 13,55 da Seano per Bacchereto sarà posticipata alle 14 per offrire migliore puntualità a Seano sempre per lo scambio con le corse in arrivo da Prato. Anche altre corse minori saranno oggetto di modifica oraria e l’orario è disponibile sul sito https:www.at-bus.ititlinee-e-orariprato-extraurbano-210. Autolinee Toscane invita ad usare l’app "at bus" per pianificare il viaggio e acquistare biglietti e abbonamenti. Sono state intensificate anche le corse dirette alla stazione di Signa e Lastra a Signa, sia per i pendolari sia per gli studenti diretti a Firenze o a Empoli.

M. Serena Quercioli