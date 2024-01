Comune Unico, l’iter va avanti 180 giorni per la raccolta firme

Al via la raccolta firme per indire il referendum per il comune unico. Il comitato che si è costituito circa un anno fa ha organizzato un incontro - lunedì 29 gennaio alle 21 alla Casa del Popolo di Vaiano - che sarà anche la prima occasione per poter firmare la richiesta di referendum.

L’incontro si intitola "Comune unico Valbisenzio: saperne di più per decidere al meglio", e servirà a far orientare le persone sull’eventuale fusione dei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. "Quello che ci preme – spiega Massimiliano Masetti, portavoce del comitato che si è costituito nel 2023 – è che le persone vengano a togliersi i dubbi e a capire meglio di cosa si tratta e quali vantaggi porterebbe il tutto. Per adesso abbiamo organizzato un primo incontro, ma ne seguiranno altri. Si potrà già lasciare la propria firma per indire il referendum. E trasmetteremo una diretta Facebook sulla pagina Comune Unico Valbisenzio per chi non potesse partecipare". I moduli per le firme sono arrivati in questi giorni, dopo la comunicazione della Regione di aver accolto la proposta di legge presentata dal comitato e firmata da 15 aderenti.

Dal ritiro dei moduli i tempi previsti sono 180 giorni per raccogliere le firme che dovranno essere di almeno il 20% degli aventi diritto al voto nei comuni di Vaiano e Vernio mentre per Cantagallo è necessario raccoglierne il 25% degli aventi diritto.

L’idea di un comune unico è tornata in auge nel 2020, dall’incontro dei tre consiglieri di minoranza nei rispettivi comuni, Gualberto Seri, Lorenzo Santi e Francesca Storai, fermamente convinti che i tempi fossero maturi per superare le paure che avevano impedito, nel 2014, la fusione che sarebbe potuta venire fuori dal referendum.

Ora l’iter è giunto alla raccolta firme.

Claudia Iozzelli