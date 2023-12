Comune unico, il comitato va avanti. Raccolta firme per il referendum

Riparte, dopo una pausa determinata dall’attesa della valutazione della Regione, l’iter per arrivare al comune unico della Val di Bisenzio. Adesso c’è una spinta in più, dopo le constatazioni fatte dal comitato sulla fase emergenziale del 2 novembre e con un piano strutturale della Val di Bisenzio unita che è stato approvato proprio in questi giorni dai tre consigli comunali.

Qualche giorno fa si è riunito il comitato per il Comune unico che promuove la rivoluzione in vallata. All’interno ci sono i primi promotori – Lorenzo Santi e Gualberto Seri – e tutti coloro che erano interessati a portare avanti l’idea del Comune unico. Sono stati infatti organizzati alcuni incontri per la creazione di un team che ripresentasse, con più firme, la proposta di legge alla Regione e che dialogasse sulle linee guida per la definizione del nuovo ente.

"Abbiamo avuto il via libera – spiega il portavoce del comitato per il Comune unico, Massimiliano Masetti – per quanto riguarda l’iter per indire il referendum relativo alla fusione dei Comuni della Valbisenzio. Il comitato si è riunito per discutere dei prossimi passaggi. Alla luce dell’alluvione che ha colpito il territorio è chiaro che le priorità subentrate sono altre. Stiamo ad esempio ancora cercando di capire che ristori arriveranno, mentre gli enti locali sono impegnati su vari fronti a causa dell’emergenza. Siamo concordi tuttavia nella volontà di compiere ogni sforzo per procedere, proprio alla luce di quanto accaduto, e siamo fermamente convinti che un Comune unico davanti ad un’emergenza come quella del 2 novembre avrebbe avuto sicuramente una maggiore coesione, una voce maggiore a livello regionale ed una risposta ancora più efficiente. Nei prossimi giorni procederemo al ritiro della modulistica per la raccolta firme che servirà appunto ad indire il referendum dove i cittadini dei tre comuni saranno chiamati ad esprimersi. Contestualmente, stiamo preparando del materiale informativo per illustrare tutte le novità che questa fusione porterebbe".

Sono 15 i firmatari della proposta di legge, tutti aderenti al comitato che si occuperà del ritiro dei moduli per la raccolta firme e di organizzare poi la raccolta. Nel caso le firme fossero sufficienti, si arriverà al referendum.

"Dal ritiro dei moduli in Regione – conclude Masetti – ci sono 180 giorni di tempo per raccogliere le firme di almeno il 20% degli aventi diritto al voto nei comuni di Vaiano e Vernio mentre per Cantagallo è necessario raccoglierne il 25%".