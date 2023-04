Comune Unico, debutta il comitato Adesso il referendum è più vicino

E’ stato lanciato venerdì sera a Vaiano il comitato per il comune unico, dopo un’attesa di due anni dalla presentazione della proposta di legge presentata alla Regione firmata da Lorenzo Santi, Gualberto Seri e Francesca Storai. In questi due anni si sono susseguiti vari incontri con le associazioni di categoria, gli industriali e le componenti politiche valbisentine. "Durante questo periodo – ha spiegato Gualberto Seri – c’è stato chi inizialmente ha aderito per poi ripensarci. E’ questo uno dei motivi per cui siamo andati per le lunghe". Tempi comunque calcolati al secondo, quelli che potrebbero portare a un nuovo referendum per il comune unico, arrivando all’appuntamento elettorale del 2024 senza un commissariamento, nel caso passasse la proposta del comune unico.

"Il nuovo ente consentirebbe efficacia ed efficienza – ha proseguito Seri, che ha mostrato i dati sui benefici economici che deriverebbero dalla fusione – ovvero un’ottimizzazione delle risorse e un miglior funzionamento della macchina comunale".

Hanno parlato di miglioramento in questi termini anche Primo Bosi e Guglielmo Bongiorno, favorevoli al comune unico sin dal primo momento. "E’ vero che vediamo con favore la prossimità – ha spiegato Bongiorno – ma purtroppo oggi è chiaro che le dimensioni contano". E sulle dimensioni si è espresso anche Riccardo Matteini, titolare del Gruppo Colle, presente in sala insieme ad altri industriali valbisentini. "La mia ditta è il risultato dell’unione di tre aziende – ha detto –. Solo così sono riuscito a garantirmi le migliori professionalità. E lo stesso discorso potrebbe essere applicato ad un comune unico, che sarebbe attrattivo sia per professionisti di alte capacità, dal punto di vista tecnico, ma anche, senza nulla togliere ai presenti, per figure politiche brillanti".

Favorevole al comune unico già dai tempi della sua candidatura a sindaco, Erica Mazzetti, che venerdì sera, unica politica verniotta presente in sala, ha garantito il suo supporto al comitato sia dal punto di vista burocratico che di sensibilizzazione.

"Dispiace – ha dichiarato – non vedere il sindaco di Vernio in sala, sarebbe stato interessante avere un confronto".

È possibile, per tutti i cittadini, aderire al comitato per il comune unico fino al 23 aprile, telefonando a Gualberto Seri (338 5624788) o a Lorenzo Santi (328 8316501). Chi ne farà parte potrà firmare la nuova proposta di legge che sarà presentata. Dopodiché inizierà la raccolta firme, presumibilmente questa estate. Se la raccolta firme darà risultati positivi si potrà andare al referendum, probabilmente a febbraio-marzo 2024.

Claudia Iozzelli