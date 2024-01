Comune senza plastica. Un altro premio per Prato: "Ora progetto al Macrolotto 0"

PRATO

Non c’è due senza tre e, quando si parla di contrastare l’inquinamento e di ridurre l’uso della plastica, Prato non fa eccezione al proverbio. Sì perché per il terzo anno consecutivo il Comune è stato promosso come amministrazione "senza plastica" dalla onlus "Plastic Free" ricevendo l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga che quest’anno ha premiato 111 amministrazioni comunali lungo lo Stivale, cinque in Toscana.

Oltre a Prato nella nostra regione spiccano Firenze, Empoli, San Casciano Val di Pesa e Calci, tutte realtà promosse a pieni voti per una serie di comportamenti virtuosi che sono stati valutati positivamente da un comitato interno all’onlus: fra i parametri che sono stati presi in considerazione, la gestione di rifiuti urbani, le campagne di sensibilizzazione sul territorio, la lotta agli abbandoni illeciti, le politiche sanzionatorie e i rapporti con le scuole.

"Il 2023 ha visto decollare due iniziative importanti nell’ottica di migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti urbani – commenta soddisfatta l’assessora alla Città curata Cristina Sanzò (nella foto) – Da una parte l’installazione di 105 cestini bi-frazione in centro storico per meglio differenziare e separare i rifiuti, dall’altro l’avvio del progetto ‘Che Prato!’ ideato insieme ad Alia per migliorare la comunicazione. Dopo gli interventi sulla movida, a febbraio ci concentreremo nei condomini del Macrolotto 0 andando a raggiungere direttamente gli amministratori".

Sanzò non crede che la medaglia di "Comune plastic free" possa essere riconquistata anche l’anno prossimo, visti i considerevoli abbandoni di ingombranti dopo l’alluvione di novembre.

"Purtroppo è un fenomeno che riguarda tutti i territori che hanno subito danni per gli eventi alluvionali. A distanza di due mesi stiamo rientrando solo adesso nella normalità", ammette l’assessore alla città curata.

La terza edizione dei "Comuni plastic free" è stata presentata mercoledì a Montecitorio su iniziativa del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli: i riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle amministrazioni interessate in una cerimonia ufficiale che si svolgerà il prossimo 9 marzo al teatro Carcano di Milano.

m.l.