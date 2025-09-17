Comune in lutto, muore Silvia Zizzo. Uccisa da un tumore a 46 anni: "Grande competenza e umanità"

È morta Silvia Zizzo, il cuore, l’anima e la mente della biblioteca comunale ’Bartolomeo Della Fonte’. Silvia aveva avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 24 ottobre ma un male incurabile l’ha portata via in due anni, durante i quali, con una rara forza d’animo, ha voluto continuare a svolgere il proprio lavoro, che amava e portava avanti con competenza e passione. La notizia della morte di Silvia Zizzo ha lasciato tutti sgomenti, i colleghi e gli amministratori. Il sindaco Simone Calamai ha subito annullato, in segno di cordoglio e rispetto verso una persona che è stata il cuore della cultura negli ultimi 25 anni, tutti gli eventi pubblici programmati dal Comune dal 16 settembre, fino alla data del funerale, che sarà programmato a breve. Nel giorno delle esequie la biblioteca rimarrà chiusa al pubblico.

"Oggi proviamo tutti un profondo dolore per la scomparsa della nostra Silvia e mi stringo al marito Daniele e alla sua famiglia in segno di cordoglio – dice Calamai -. Se ne va una donna straordinaria, solare, piena di interessi ed energia, che sapeva trasmettere a tutti. Il suo sorriso, la sua positività ci hanno sempre accompagnato nel lavoro ed hanno reso più belli tutti gli eventi che abbiamo organizzato insieme. Non si è mai tirata indietro di fronte alle difficoltà e in qualità di responsabile del servizio biblioteca, memoria e diritti ha fatto crescere e diventare la nostra biblioteca un’eccellenza e un punto di riferimento per la cultura sul territorio. Per tutti noi Silvia è stata e resterà speciale e di lei conserveremo per sempre un bellissimo ricordo". "Per lei era tutto semplice e nessun obbiettivo era mai troppo lontano o irraggiungibile. – dice con profonda commozione l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero, che ha lavorato fianco a fianco di Silvia negli ultimi dieci anni – Se oggi la biblioteca Della Fonte è uno dei poli culturali più apprezzati della rete interbibliotecaria, lo dobbiamo a Silvia, al suo instancabile lavoro".