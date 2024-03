Comune cerca praticante forense

L’avvocatura del Comune cerca un laureato in giurisprudenza interessato allo svolgimento della pratica forense presso il Comune. Gli uffici si occupano di gestire il contenzioso dell’ente, principalmente in ambito amministrativo, ma anche civile e penale, oltre a fornire consulenza legale a tutti i servizi del Comune. Lo svolgimento della pratica consentirà di acquisire una buona conoscenza del diritto amministrativo, con particolare riguardo al tema delle espropriazioni, dell’edilizia e degli appalti, oltre al diritto civile, processuale e penale. La domanda deve essere presentata alla segreteria dell’Avvocatura in piazza del Comune oppure indirizzata al protocollo generale del Comune di piazza del Pesce, 9. Potrà inoltre essere inviata via Pec a [email protected] o a elettronica [email protected]. Alla domanda dovranno essere allegati curricula con argomento della tesi e la votazione conseguita