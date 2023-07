Comune Carmignano "vietato" ai disabili

La polemica a Poggio sull’ingresso al Comune per i disabili? Ora si sposta a... Carmignano. L’ingresso riservato ai disabili, o comunque a coloro che hanno difficoltà a salire i tre gradini del portone principale, è chiuso e così la consigliera di opposizione Angela Castiello (FI) solleva il problema con un video postato sulla sua pagina social.

Il mese scorso, lo ricordiamo, c’era stata polemica a Poggio a Caiano per il ripristino dell’ingresso del Comune su via Cancellieri che non è accessibile ai disabili, per i quali rimane invece la porta laterale che si affaccia sul cortile. Il consigliere regionale del Pd Iacopo Melio aveva invitato il sindaco ad un ripensamento per non dividere l’utenza in "cittadini di serie A e di serie B". La consigliera Castiello era intervenuta, in quell’occasione, per evidenziare anche la situazione di Carmignano, che esiste da sempre, e ora invita ufficialmente il consigliere sia a visitare il palazzo comunale sia ad esprimersi: "Questa non è una battaglia di destra o di sinistra (a Poggio adesso governa il centrodestra mentre a Carmignano il centrosinistra, ndr) – dice Castiello – Non ha colore politico: l’entrata per diversamente abili deve restare aperta, non chiusa come scrive l’amministrazione nel cartello collocato all’interno. È una vergogna. E per di più è l’unica uscita di sicurezza per le persone diversamente abili. Chiedo al consigliere regionale Iacopo Melio e al segretario Pd di Prato Marco Biagioni di prendere una posizione".

La porta in pratica è aperta ma un disabile non è in grado di entrare o uscire se non con l’aiuto di qualcuno e dovrebbe essere fermata per l’accessibilità in autonomia nell’orario di ricevimento del pubblico del Comune. Non è accessibile dai disabili anche la sede della polizia municipale davanti al Comune.