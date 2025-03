Competenze del Comune, Pieri chiede chiarezza

Il Lungobisenzio in primis ed il Prato indirettamente approderanno presto fra i banchi del consiglio comunale. La consigliera Rita Pieri ha infatti annunciato l’intenzione di presentare una "question time" sullo stadio, per interrogare l’amministrazione in merito al futuro dell’impianto, fra progetti ed eventuali interventi in programma. "Mi sembra di ricordare che, in campagna elettorale, la sindaca avesse abbracciato il progetto sullo stadio "modello tedesco", aperto 365 giorni all’anno – ha spiegato l’ex assessora durante la legislatura Cenni – vorrei quindi sapere come intenda agire per attuarlo, nei limiti delle competenze dell’amministrazione". Pieri ha replicato anche ad Aldo Milone, che su La Nazione ha ricordato quando, da assessore allo sport nella giunta Romagnoli, sondò il terreno in termini di potenziali nuovi acquirenti. "Se Aldo si riferisce al gruppo che poi acquistò la Ternana, mi sembra di ricordare che quell’avventura non finì nel migliore dei modi...".