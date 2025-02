Commozione e ricordi: "Ha avuto Prato nel cuore"

Chiesa di Santa Maria della Pietà gremita di gente per l’ultimo saluto ad Andrea Toccafondi, ex presidente del Prato Calcio. Quella di ieri pomeriggio è stata una cerimonia sobria e composta ma che ha contribuito, attraverso le parole del parroco, a far conoscere altri aspetti della vita dell’ex impreniditore e a trasmettere un messaggio per tutti: "Essere uomini o donne per realizzare un progetto più grande". Il parroco Don Carlo Geraci ha raccontato, durante l’omelia, di non aver conosciuto Andrea Toccafondi, poichè si era trasferito a Bergamo, ma nei giorni scorsi ha ascoltato tante testimonianze sulla sua vita.

"Andrea - ha detto don Carlo - per questa città è stato un imprenditore e un uomo di sport. Ha avuto 400 dipendenti e ha fatto 40 anni di professionismo nel calcio, e tutto questo non è scontato perché siamo alle porte di Firenze e da appassionato di calcio so quanto sia difficile resistere in questo ambiente. Il calcio è bello ma ti può portare dalle stelle alle stalle. A Prato ha portato avanti anche l’attività giovanile, non solo la prima squadra e per questo possiamo dirgli grazie. Ha avuto la città nel cuore. La vita però non dura i 90 minuti di una partita, si gioca sulle relazioni, quelle che Andrea ha intessuto con la famiglia, con gli amici, i collaboratori, con la gente. Andrea è stato un “uomo per“... un progetto più grande. Ed essere uomini e donne “per qualcosa di più grande“ è richiesto a tutti noi, al di là del successo professionale o sportivo che possiamo avere. Credo che l’eredità morale sia la cosa più grande che un uomo può lasciare ai suoi figli. Nelle nostre azioni quotidiane, a scuola, a casa, al lavoro, nei rapporti con i figli o col coniuge siamo chiamati ad un impegno forte. Nel giorno del funerale non celebriamo la morte ma la vita nuova. I figli di Andrea hanno l’onere di portare avanti l’insegnamento del babbo".

La chiesa non è riuscita ad accogliere tutti i partecipanti, molta gente è rimasta fuori e a metà celebrazione un signore anziano ha avuto un abbassamento di pressione ma si è subito ripreso ed ha voluto restare all’interno per salutare il suo amico. Toccanfondi ha lasciato un ricordo significativo in tanti pratesi e lo si vedeva dai volti della gente e dalla commozione generale, dagli abbracci con i familiari. Sull’altare la corona del Prato calcio con fiori bianchi e azzurri.

M. Serena Quercioli