Commercio, la ricetta di Calamai: "Sconti Tari per le nuove attività"

Sostenere il commercio locale, creare iniziative e attività per valorizzare il patrimonio sociale e artistico di Montemurlo e attivare incentivi e agevolazioni per produrre sviluppo. Sono alcuni punti su cui si basa il programma del candidato sindaco Simone Calamai della coalizione ’Tutti per Montemurlo’ che ha incontrato i vertici di Confesercenti.

"È stata l’occasione per far conoscere il programma, gli aspetti più significativi per migliorare Montemurlo. In particolare ci siamo soffermati sul commercio e sulla promozione della rete locale che rappresenta il tessuto sociale fondamentale e per il ruolo importante che svolge deve essere aiutato", commenta Calamai.

Uno degli aspetti basilari per incentivare il commercio è lavorare sugli incentivi anche a careattere fiscale. "Il primo esempio - ha detto Calamai - è l’azzeramento della parte variabile della Tari per tutte le nuove attività commerciali e i nuovi servizi che apriranno a Oste. Una novità alla quale vogliamo abbinare l’azzeramento del canone per il suolo pubblico i locali".