Commerciante aggredito e rapinato

Ha rapinato il titolare di un negozio di telefonia in via Roma dopo un diverbio per una tessera telefonica non pagata. L’episodio è avvenuto giovedì, intorno alle 14. Secondo quanto riferito dalla polizia, il cliente, un pachistano di 33 anni, aveva appena avuto un diverbio con il proprietario del negozio, un connazionale, per una tessera telefonica non pagata. A quel punto il cliente ha aggredito il negoziante. Poi ha aperto la cassa e ha preso 800 euro fuggendo. Sul posto sono intervenuti una volante e il 118 per medicare la vittima. Il balordo è stato poi rintracciato in centro. La polizia lo ha identificato grazie alle immagini delle telecamere. Dei soldi, però, non c’era più traccia. E’ stato denunciato per rapina in quanto era passata la flagranza.