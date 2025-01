Comitato Uisp, è l’ora del voto. Il saluto del presidente Vannelli

L’Uisp di Prato va a congresso per eleggere il suo nuovo presidente. L’appuntamento è per stasera a Palazzo Banci Buonamici alle 20.30. Il numero uno uscente, Maurizio Vannelli, in carica dal gennaio 2017, non si potrà ripresentare avendo raggiunto il limite di due mandati consecutivi. Quella che una delle realtà sportive più importanti della nostra provincia è dunque alla ricerca di un suo successore, mentre per Vannelli è tempo di bilanci.

"Sono stati otto anni intensi – afferma -. Il primo mandato è stato caratterizzato dal covid. Sono stati anni duri nei quali abbiamo cercato di salvaguardare il lavoro provando a stare vicino alle società. Il secondo mandato ha visto una grossa ripresa dell’attività sportiva e sociale che ha consolidato il ruolo di Uisp Prato sul territorio".

Il fiore all’occhiello è stato per Vannelli il rilancio del settore calcio perché "vedere l’anno scorso il campionato di calcio a 11 partire con sole tredici squadre, il minimo storico, è stato una pecca. Ma grazie all’impegno di tutti, siamo ripartiti alla grande".

"Un dispiacere personale è stato invece quello – continua Vannelli - di non essere riuscito a fare decollare la disciplina del calcio a 5 camminato".

E cosa si aspetta per il futuro della Uisp di Prato? "Lo immaginiamo con sempre più squadre, iscritti, attività. E soprattutto anche con un ricambio generazionale".

Massimiliano Martini