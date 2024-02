Comitato per Narnali. I nodi della frazione. Serata di dibattito

Appuntamento questa sera al BarRiccu in via Pistoiese 521, accanto al vecchio chiesino di Narnali. Il Comitato civico per Narnali ha provato a riunire i candidati sindaci alle elezioni amministrative del prossimo giugno per illustrare le problematiche della frazione. L’appuntamento è per le 21,15 e i punti in discussione, si legge in una nota del comitato, "riguarderanno i lavori di restyling di via Pistoiese, iniziati nello scorso mese di luglio e non ancora conclusi, i problemi legati al sottopasso di via Ciulli, non ancora risolti, e le due alluvioni in tredici anni che la frazione ha subito".

Verranno illustrati, con la partecipazione di Paolo Sanesi, presidente dell’associazione AttivaPrato, gli strumenti della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. "Strumenti che sarebbero serviti moltissimo per coinvolgere i cittadini nelle scelte sulla frazione fatte dall’amministrazione pubblica, per stimolare interventi ritenuti necessari dai residenti e anche per evitare i tanti errori commessi a livello progettuale e di esecuzione dei lavori per l’attuale restyling dei marciapiedi in corso", spiegano dal Comitato.

All’incontro hanno già dato conferma i candidati sindaci Massimo Taiti per la Lista Taiti, Jonathan Targetti per la lista Targettopoli. Invitato anche il candidato del centrodestra Gianni Cenni, anche se la sua presenza non è al momento in cui si scrive confermata; il Pd invece, cercando un equilibrio fra le proprie anime, sta stringendo il cerchio in questi giorni sul nome del candidato. I nomi sono sempre quelli: la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il vice sindaco Simone Faggi, il segretario provinciale Marco Biagioni e l’assessore all’istruzione Ilaria Santi.