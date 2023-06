Prato, nasce il comitato dei commercianti di via Ferrucci

Prato, 14 giugno 2023 - E' nato il comitato dei commercianti di via Ferrucci, nel tratto compreso fra via Boni e via Tommaso di Piero. A farne parte sono le seguenti attività commerciali: Wine Code, Panificio Ilardo, E.B. Hairstyle, Chic & Shock, Rever, Clochard, Foto Becagli, centro estetico Alissa, Dream Gluten Free, Papini Cashmere, Pizzeria Amalfi. Realtà che hanno deciso di legarsi per dare vita a iniziative comuni, con il desiderio di rilanciare definitivamente la zona in questione, dando vita ad una sorta di centro commerciale naturale. Il presidente del nuovo comitato è Stefano Mugnaioni, storico commerciante di via Ferrucci, mentre il vicepresidente è Niccolò Santini.

“Via Ferrucci è una strada con potenzialità importanti troppo spesso non sfruttate al massimo – spiegano i promotori del comitato - Da qui l’idea condivisa fra tutti noi esercenti di lavorare come un’unica squadra per cogliere ogni possibilità per sostenere l’immagine della strada e di conseguenza quella delle nostre attività. Abbiamo trovato grande appoggio da parte dell’amministrazione comunale, con la quale speriamo già di potere collaborare in vista del periodo estivo, e poi in prospettiva per quello delle festività natalizie”. Durante i colloqui fra le parti, sono state raccontate dal comitato quelle che sono alcune delle idee in serbo per il futuro della strada, utili a risolvere le criticità maggiori, come attraversamenti pedonali, illuminazione, politiche della sosta e gestione del verde.

Il dialogo con il Comune (in particolare con gli assessori Flora Leoni, per la parte relativa alla mobilità, e Benedetta Squittieri per il commercio) porterà all’inserimento dei commercianti di via Ferrucci nell’elenco di tutti i comitati di quartiere che si riuniscono per organizzare iniziative per la città. La prima è già in arrivo: da domani, giovedì 15 giugno, e per tutti i giovedì di giugno i negozi di via Ferrucci resteranno aperti fino alle 22. “Sarà il modo per offrire un servizio in più ai nostri clienti – concludono dal comitato - ma anche per attrarne di nuovi, venendo incontro alle esigenze delle persone che in orario di lavoro non hanno tempo per fermarsi nelle attività commerciali. Inoltre questa iniziativa rappresenta un’occasione per fare vivere sempre di più la strada, nell’interesse di tutti coloro che ci vivono o la frequentano per lavoro”.