"Cominciamo subito il dialogo per il 2024: serve una squadra unita"

Le sconfitte elettorali a Poggio a Caiano e a Campi Bisenzio, come del resto anche nei capoluoghi di provincia interessati dal voto amministrativo in queste settimane, aprono una fase di riflessione non solo nel Pd ma anche fra i potenziali alleati. Da un lato c’è la consapevolezza della necessità di organizzare una coalizione di centrosinistra, ma dall’altro anche la richiesta di "aprire un’azione di dialogo e di confronto in vista delle amministrative 2024 con una proposta che nasca dal riconoscimento trasversale di tutte le forze politiche in campo di un unico obiettivo comune: il buon governo della città". A firmare l’appello sono tre componenti dell’attuale maggioranza: Silvia Norcia, consigliera indipendente, Enrico Romei, consigliere della lista Sport per Prato e Marco Ruggero, ex coordinatore di Iv.

"Alla luce delle ultime elezioni amministrative – dicono –, e in vista dei passaggi che il Pd dovrà fare al suo interno, è importante fin da subito lavorare insieme. Nessuno è autosufficiente ma di fronte a una proposta credibile non c’è vento che tenga. Auspichiamo quindi in un incontro tra le forze politiche che si ritengono riformiste e progressiste e che pensano che il centrosinistra possa dare una risposta concreta, credibile, tangibile, e certamente distinta dalla proposta politica del centrodestra". Il riferimento di Norcia, Romei e Ruggero è alla direzione del Pd che si terrà intorno a metà giugno, a seguito della quale l’auspicio è quello di avviare un dialogo fra tutti i partiti e i movimenti di centrosinistra.

"Nella nostra città il quadro è molto più complesso di come si pensi e merita una riflessione importante e un dialogo costante – commentano -. Se oggi è prematuro parlare di alleanze, servirà una squadra coesa e pragmatica: sia nello scegliere un candidato sindaco adeguato, che nella costruzione della squadra e nei tempi. Bisognma partire dall’esperienza di governo tracciata da Biffoni".