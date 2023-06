Comeana saluta il Torneo dei rioni e aspetta la Festa

Ultima settimana del torneo dei rioni di Comeana. Il torneo è una sfida calcistica a livello amatoriale fra i quattro rioni del paese e precede, da sempre, l’inizio della "fiera di Comeana". Giovedì le partite che verranno disputate al campo sportivo della Virtus in via Lombarda, sono Poggio Secco-Centro (ore 21) e Bottega-La Volta Chioccioli (ore 21). Poi lunedì 28 giugno sarà la serata delle finali: alle 21 si giocherà quella per il terzo e quarto posto e alle 22 quella per il titolo. Al termine ci sarà la festa con la premiazione alla presenza delle autorità. Due partite sono già state disputate in modo che ogni rione ha potuto scontrarsi con gli altri. I colori delle bandiere dei rioni sono il rosso, verde, bianco e celeste e ognuno raggruppa un quartiere di Comeana. La fiera inizierà il 30 giugno, promossa dal Comitato "Comeana in festa", con il patrocinio del Comune e sarà caratterizzata da tanti appuntamenti: spettacoli musicali, teatro, mercatini sotto le stelle e serate enogastonomiche. L’ultimo giorno della fiera, per tradizione, ci sarà lo spettacolo pirotecnico.