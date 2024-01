Comeana e La Serra, raffica di furti: "Ladri in casa mia: è la sesta volta"

Quello di giovedì sera è stato il sesto furto in pochi anni e Gabriele Colosimo è esasperato: ha quasi totalmente blindato la casa ma i ladri non demordono. Giovedì nero fra Comeana e La Serra nonostante le strade in questo periodo sono pattugliate da carabinieri, polizia e vigili. I ladri hanno atteso che Colosimo uscisse di casa, in via Le Corti a Comeana, con le figlie, hanno tagliato la recinzione del giardino che si affaccia sui campi e con una mazza hanno provato a infrangere il vetro blindato della porta finestra a piano terra, il vetro non ha ceduto ma si è scheggiato e così con un piede di porco hanno sollevato la porta dall’intelaiatura e si è aperta giusto lo spazio di lasciar passare un corpo.

"Erano le 19.10 – racconta Colosimo – quando sono uscito con le bambine per andare a prendere la cena al sushi a Poggio, alle 19,35 ha chiamato mia madre che l’allarme era già scattato. I miei genitori abitano accanto a noi e quando hanno sentito l’allarme mio padre è uscito, ha acceso le luci e si è diretto verso casa. In quel momento in quattro sono fuggiti verso i campi. L’allarme suonava all’impazzata ma non si sono preoccupati. In casa abbiamo trovato i cassetti aperti ma non c’era niente da rubare perché dopo 5 intrusioni non teniamo valori in casa. Questa è la sesta volta, la prima volta si portarono via orologi e oro, si arrampicarono persino sul terrazzo, per forza la finestra della camera. Piano piano abbiamo blindato la casa".

Gabriele Colosimo, imprenditore, ha installato in quasi tutta la casa le inferriate alle finestre mancava la porta-finestra del salotto, subito adocchiata dai ladri. "Mentre rientravo – in auto – ho notato un uomo con fare sospetto in via Lombarda che parlava al telefono e sicuramente ci sono dei soggetti che fanno a palo, osservano i nostri spostamenti. Quello che mi preoccupa è quando siamo in casa: se ti entrano quattro uomini mentre sei con i figli cosa può succedere? E’ una situazione veramente difficile". A La Serra sta nascendo un gruppo di controllo del vicinato ma la gente vorrebbe anche iniziare a organizzarsi per i controlli in quanto i ladri osservano e monitorano molte abitazioni: in una dove ci sono pastori tedeschi, ad esempio, hanno atteso che i cani fossero in casa per scavalcare e passare nel giardino accanto ed entrare in una casa. Giovedì la questura ha effettuato un servizio mirato con 7 operatori, tra cui due agenti della municipale, e sono state identificate 30 persone e controllati 15 veicoli.

M. Serena Quercioli