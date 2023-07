Com’è lontana Bologna La Direttissima chiusa adesso è un incubo "Bus navetta pessimi"

Autobus senza aria condizionata, mezzi vecchi con tanti problemi, persone che si sentono male a causa del caldo o delle curve, ritardi su ritardi che si accumulano ogni giorno, liti fra passeggeri e autisti. Assume i contorni di un vero e proprio inferno la tratta Prato-Bologna. Con la chiusura per lavori della Direttissima, i passeggeri orfani del treno fino al 10 settembre hanno solo due alternative: prendere un bus diretto Prato-Bologna, oppure arrivare in treno fino a San Benedetto Val di Sambro e poi continuare verso il capoluogo emiliano con il bus. Peccato però che i tempi di percorrenza vadano dall’ora e 50 minuti fino alle due ore e mezzo e che gli inconvenienti siano sempre dietro l’angolo: ritardi, malori, liti, mezzi che non funzionano, traffico, lavori stradali.

"Vorrei segnalare le situazioni disumane che noi pendolari PratoBologna, e ovviamente anche tutti i passeggeri occasionali, subiamo tutti i giorni – racconta un nostro lettore, Stefano Ciabatti–-. Autobus senza aria condizionata, attesa per i mezzi alle 14,10 e alle 15,10 sotto il sole con autisti e funzionari di Trenitalia che arrivano cinque minuti prima facendoci cuocere sotto il sole. Posti insufficienti con passeggeri costretti ad attendere i bus successivi, coincidenze saltate a San Benedetto Val di Sambro e attese di tre ore alla stazione dove non c’è nulla, il bar è chiuso e non c’è un’anima che fornisca un minimo di assistenza. Insomma, è una vera e propria vergogna". Ciabatti racconta una situazione di disservizio totale. "Siamo disperati, nessuno ci sta a sentire – prosegue –. Abbiamo scritto alla Regione, alla Provincia, ma nessuna risposta. Nemmeno dall’ultimo tavolo di coordinamento è cambiato qualcosa. I 91 euro dell’abbonamento comunque Trenitalia se li prende lo stesso per un servizio da terzo mondo".

A confermare i disagi è lo stesso comitato dei pendolari Prato-Bologna: "Le proteste in questo momento arrivano soprattutto dai pratesi, chiamati a fare il tragitto più lungo – dice il responsabile del comitato Germano Carboni –. Prima c’erano mezzi vetusti, che si rompevano facilmente e senza aria condizionata. Poi è subentrata una nuova azienda, ma gli autisti non conoscono bene il tragitto e questo comporta proteste, ritardi e imbottigliamenti nel traffico. In più viene segnalato il fatto che l’aria condizionata viene accesa solo per il vano dell’autista e non per tutto il bus. Proprio stamani (ieri mattina, ndr) c’è stata l’ultima lite fra un passeggero e il conducente". La richiesta del comitato è quella che Trenitalia inizi con una politica di rimborsi per i disservizi causati dalla chiusura della Direttissima. "Non si può continuare a fare pagare biglietto e abbonamento a prezzo pieno, quando i tempi di percorrenza sono raddoppiati e le condizioni di trasporto sono peggiorate – conclude Carboni –. Il costo del trasporto deve essere adeguato alle condizioni peggiorative con cui pendolari e passeggeri occasionali stanno facendo i conti".

Sdb