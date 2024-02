Come evitare le truffe. In difesa degli anziani

Come difendersi dai truffatori e come riconoscere una truffa, evitando di esserne vittime? Se ne parlerà domani pomeriggio alle 15 in sala consiliare a Carmignano, durante l’iniziativa "Occhio alla truffa!", una campagna informativa curata dalla prefettura di Prato e dalla polizia municipale del Comune di Prato.

L’obiettivo è quello di mettere in guardia, soprattutto le persone anziane, sui metodi di truffa più comuni e dare indicazioni su come prevenire i raggiri in cui potrebbero incappare.

La campagna ha già fatto tappa in altri Comuni della provincia di Prato e ora è il turno di Carmignano dove in passato si sono verificati vari di casi di truffe, soprattutto con i finti tecnici di Publiacqua che hanno sottratto oggetti d’oro agli anziani con la scusa dell’acqua inquinata.

Interverranno all’incontro il sindaco Edoardo Prestanti, l’assessore alla sicurezza del Comune di Prato, Flora Leoni, il comandante della polizia municipale di Carmignano, Rolando Palagini e poi ci sarà spazio per gli interventi degli esperti del settore che ogni giorno lavorano su questi casi: Fabio De Simone, ispettore della polizia municipale di Prato e Fabio Di Siervi, comandante della stazione dei carabinieri di Carmignano.

Chiaramente, visto l’argomento trattato e la preoccupazione che esso genera, possono partecipare tutti i cittadini perché le truffe oggi non riguardano solo gli anziani: frequenti sono anche quelle tentate tramite l’invio di un messaggio sul cellulare, oppure una mail "farlocca" per il phishing cioè vogliono catturare i vostri dati per svuotare i conti bancari.

