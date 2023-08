Come difendere la propria casa a Prato: Ecco i consigli!

Siamo in piena estate e inevitabilmente la preoccupazione per il fatto di lasciare incustodita la casa per più giorni c’è. Come difendersi? La Polizia fornisce un po’ di consigli ai cittadini.

Innanzitutto, nascondere in maniera anche "fantasiosa" gli oggetti di valore. "Fotografateli – spiegano – perché in caso di furto, dopo la denuncia, saranno inseriti nella bacheca online, per facilitarne il ritrovamento".

È importante chiedere ad un vicino il favore di ritirare la posta al posto vostro, pubblicità accumulata compresa. Sarebbe inoltre consigliabile evitare di raccontare sui social che stiamo partendo, ma se proprio non si resiste alla tentazione di far vedere agli amici dove siamo stati, è più opportuno diffondere le fotografie una volta rientrati.

Avvertite poi i vicini della vostra assenza, così che facciano attenzione a rumori o persone sospette. A volte, piccoli oggetti possono essere lasciati sulla porta d’ingresso e controllati i giorni successivi da potenziali ladri per essere sicuri che nessuno li abbia rimossi.

Evitate di lasciare nell’appartamento gioielli o grosse somme di denaro. Ovviamente, è anche consigliabile installare, oltre alle porte blindate, sistemi di allarme collegati alla Polizia. Ricordiamo che si può collegare l’allarme ad un istituto di vigilanza con guardie giurate. Esistono anche luci che simulano l’effetto della tv accesa e che possono essere impostate ad orari predefiniti. Se poi, rientrando, trovate la porta accostata oppure con la serrature manomessa, non entrate! I ladri potrebbero essere dentro.