Come debellare l’epatite C Test gratuiti, ecco dove

PRATO

Inizia da oggi, in tutte le province della Toscana, il programma di screening gratuito sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto. Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Per questo la Regione ha lanciato un programma di screening per la tutela della salute individuale e collettiva.

La campagna riguarda tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (circa 920 mila persone tra 34 e 54 anni), fascia di età individuata dal Ministero della salute. E’ estesa, indipendentemente dall’età, alla popolazione carceraria e a chi è seguito dai servizi pubblici per le dipendenze. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.regione.toscana.it-testiamoci-per-l-epatite-c.

Ecco dove rivolgersi in area pratese: a Carmignano alla Casa dela salute via Redi 72 (il 2° e 4° giovedì del mese 14.30-17); a Montemurlo all’associazione Rami (rete ambulatori Misericordia) in via mons. Contardi 13 (martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8-9); a Poggio a Caiano alla Casa della salute via Giotto 1 (2° e 4° lunedì del mese 14.30-17). A Prato i test vengono eseguiti alla Croce Rossa via del Cilianuzzo 77 (martedì e giovedì 9-11); Anpas (Pubblica aSsistenza) via Fosso del Masi 10 (lunedì, mercoledì e sabato 7-9.30); Anpas piazza della Vittoria 8 San Giorgio (martedì, giovedì e venerdì 7-9.30); Anpas via Virginia Frosini 2 Casale Tobbiana (dal lunedì al sabato 7.30-9.30); Anpas via Cantagallo 221 (martedì, giovedì e sabato 7.30-9.30); Anpas via Andrea Costa 62 (dal lunedì al sabato 7.30-9.30); Anpas via Filippo Mazzei 5 (dal lunedì al venerdì 7.30-9.30); Anpas via Giulio Braga 205 (lunedì, martedì e venerdì 7.30-9.30); Rami (rete ambulatori Misericordia) via Montalese 358 Maliseti (lunedì e mercoledì 8-9); Rami via Saffi 18 Iolo (dal lunedì al giovedì e sabato 8-9); Rami via Viottolo Mezzana 85 (dal lunedì al venerdì 8-9); Rami via Galcianese 172 (martedì, giovedì e sabato 8-9); Rami via delle Pleiadi 47 (lunedì, mercoledì e venerdì 8-9); Rami via Ferrucci 55 (lunedì e venerdì 14-16); A Vaiano in via Val di Bisenzio 205b sede Asl (3° mercoledì del mese 14.30-17.30); a Vernio via Livio Becheroni angolo Caduti della Direttissima sede Asl (3° giovedì del mese 14.30-17.30).