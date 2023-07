Colto in flagranza a rubare in un garage: ladro finisce in manette

Lo hanno visto armeggiare in un garage di via Cesare Grassi. Un movimento che a quell’ora, le 4,30 di notte, risultava non poco sospetto. Si trattava di un ladro, infatti. Il balordo è stato colto in flagranza di reato da alcune volanti della polizia che nella notte tra mercoledì e giovedì si sono trovate a passare in via Cesare Grassi. In manette è finito così un nordafricano di 26 anni trovato in possessi di attrezzi da scasso e oggetti che era già riuscito ad arraffare: aveva preso alcuni orologi, una bicicletta elettrica, due valigie, e alcuni braccialetti. Il nordafricano, che è risulato avere precedenti di polizia, è stato arrestato.