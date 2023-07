Colto da malore al mare Viene salvato dai turisti

Un uomo di 58 anni, di Prato, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Livorno in seguito a un malore che lo ha colto mentre stava passeggiando alle Spiagge Bianche di Vada.

Pare che l’uomo, che si trovava in vacanza, stesse camminando a riva, con acqua a un’altezza di circa 20 centimetri, quando è improvvisamente caduto. Si è accasciato, forse a causa di un problema neurologico. Il 58enne è andato in arresto cardiaco.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente da altri bagnanti che hanno assistito alla scena. Sono stati due coniugi tedeschi, insieme al medico della Pubblica Assistenza di Rosignano che ha praticato il massaggio e tutte le pratiche rianimatorie al pratese, a salvargli la vita. Contemporaneamente è stato allertato l’elisoccorso "Pegaso" della Regione Toscana, col quale l’uomo è poi stato trasportato all’ospedale di Livorno. Chi in questi giorni si trova al mare, deve fare attenzione anche alle mareggiate. Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha aggiornato, con il bollettino di ieri delle ore 12.58, il quadro degli avvisi di criticità in vigore sulla Toscana: è stata prolungata infatti fino alle ore 8 di oggi la validità del codice giallo in corso per possibili forti raffiche di vento e mareggiate. L’avviso riguarda tutte le zone costiere della Toscana, isole comprese. Nel corso della nottata il vento di libeccio ruoterà gradualmente a maestrale.