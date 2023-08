Colpo al campo sportivo Pier Cironi Prato: via maglie, tute e palloni

I furti al campo sportivo Pier Cironi del Prato Sport erano diventati negli ultimi anni una triste abitudine. Poi, all’improvviso, i riflettori sull’impianto dedicato al calcio femminile si erano spenti, quasi come se i malviventi avessero capito che non c’era niente da rubare al campo. E invece, quasi come un fulmine a ciel sereno, prima di ferragosto i ladri sono tornati a colpire in via della Repubblica. I malviventi dopo avere scavalcato la rete di recinzione del campo sportivo si sono diretti verso gli spogliatoi. Qui hanno sfondato due finestre e hanno iniziato a rovistare dentro borse e armadietti. Il bottino è stato tutto di materiale tecnico sportivo. I ladri hanno portato via maglie da gioco, tute, calzettoni, palloni, e anche un trapano.

Forse per la fretta, invece, i malviventi non sono riusciti a entrare nel bar dell’impianto da gioco ad angolo con viale Montegrappa.

"I danni sono ingenti - spiega Lucio Cardinale del Prato Sport -. Solo sistemare le finestre degli spogliatoi ci costerà caro, così come dovere riacquistare le tute che avevamo preso per darle ai nuovi giocatori. C’è amarezza perché certi episodi vanificano tutto l’impegno che mettiamo per mandare avanti la società".

Nelle fila del Prato Sport c’è anche il timore che la società possa essere presa di nuovo di mira con furti a raffica. "Noi al campo non lasciamo mai niente proprio perché siamo consapevoli della facilità con cui i ladri si intrufolano nell’impianto-– conclude Cardinale -. E’ altrettanto vero, inoltre, che non si può mandare avanti una società con la costante paura di essere derubati. Purtroppo la sera il campo resta isolato, e quindi diventa soggetto a episodi di microcriminalità".

SdB