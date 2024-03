Colpito da infarto in tabaccheria. "L’ha salvato un giovane angelo"

Montemurlo, 22 marzo 2024 – Quando tempestività e coraggio fanno la differenza per salvare una vita. E’ quello che è accaduto il 12 marzo scorso a Bagnolo, frazione di Montemurlo, alla tabaccheria Laffi di via Riva.

Dove, all’improvviso, il 66enne Giacomo Mungai ha accusato un malore, andando in arresto cardiaco. Nonostante la grande paura, il titolare dell’attività, Giancarlo Laffi, ha immediatamente contattato il 118.

"La donna con cui ho parlato al telefono – ricorda il commerciante – mi ha spiegato come intervenire, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Né io né i clienti sapevamo fare il massaggio, ma un ragazzo che era nei paraggi per dei lavori ad un negozio si è subito offerto per effettuare la manovra.

Dopo pochi minuti, fortunatamente è arrivata l’ambulanza della Misericordia di Montemurlo". A bordo del primo mezzo un equipaggio composto da tre volontari e un’infermeria.

"Appena siamo stati contattati dal 118, ci siamo precipitati alla tabaccheria – il racconto di Giancarlo Cincetti, uno dei volontari – Abbiamo trovato Giacomo in gravi condizioni: non respirava e il battito non c’era. Così abbiamo avviato le manovre di rianimazione e, usando il defibrillatore, il cuore è tornato a battere. Sul posto è arrivata una automedica con una dottoressa e delle infermiere, e un’altra ambulanza. Dopodiché il signore è stato intubato ed è stato trasportato all’Ospedale Santo Stefano. Se è stato un miracolo? Non saprei, certamente è stato fondamentale la velocità con cui ci siamo mossi tutti. E’ vero anche che in tanti anni di attività, ne ho visti pochi riprendersi in condizioni simili a quelle in cui era Giacomo".

Il 66enne è ancora ricoverato in terapia intensiva al Santo Stefano, come spiegato dal figlio Enrico. "Adesso è cosciente e lentamente si sta riprendendo. Ci ha fatto davvero prendere un grossissimo spavento. Ovviamente devo ringraziare tutti: dal titolare della tabaccheria al ragazzo che per primo ha effettuato il massaggio. Vorrei poterlo conoscere e abbracciare. Purtroppo nessuno sa chi sia, quindi mi auguro che si faccia vivo lui – l’appello lanciato da Enrico – Un grande grazie lo devo rivolgere anche ai volontari, che ancora una volta hanno dimostrato quanto sia importante il loro ruolo, e a tutti i medici che si stanno occupando di mio padre. Se si è evitato il peggio, è per merito di ogni persona che in un modo o nell’altro è intervenuta con prontezza e coraggio".

Francesco Bocchini