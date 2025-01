Colpaccio Dragons. Union: male in casa

Il girone di andata di serie C maschile si chiude nel migliore dei modi per i Dragons. I rossoblù di coach Pinelli al giro di boa sono infatti secondi solitari in classifica dietro la capolista Montevarchi grazie al successo sofferto ottenuto in casa di Bottegone. Gara difficile, lo si sapeva. Ma i Dragons l’hanno superata bene, vincendo 66-62 contro una squadra che stava attraversando un gran momento di forma (6 vittorie ed una sconfitta, con Montevarchi e di misura, nelle ultime 7 gare).

Inizio rossoblù, col primo quarto chiuso sul 13-17. Poi al riposo lungo si va sul 30-29 per i pistoiesi, che iniziano a macinare gioco e a creare grattacapi ai pratesi. Il terzo quarto, al rientro in campo dagli spogliatoi, è ancora favorevole ai padroni di casa, che arrivano all’ultima sosta sul 51-48, complici i tanti errori al tiro dei Dragons. Nell’ultimo quarto, non senza fatica, i Dragons consolidano il loro successo e volano solitari in seconda posizione a quota 20 punti e a 6 lunghezze dalla capolista Montevarchi.

Tabellino Dragons: Manfredini 4, Marini 2, Banchelli, Magni 15, Staino 6, Berni 7, Rosati, Smecca 11, Salvadori 9, Bruni 3, Pacini 9, Settesoldi.

Non va altrettanto bene all’Union Basket targata Sim Tel, che perde lo scontro diretto per il podio con Valdisieve (59-80 alle Toscanini) e resta in quinta posizione con 16 punti. Primi due quarti con difese serratissime e attacco pratese spuntato. Si va al riposo sul 30-35 per Valdisieve. Dopo la sosta lunga rientra bene la Sim Tel, ma è solo un fuoco di paglia, perché gli ospiti chiudono sul 47-53 all’ultima sosta e nel quarto decisivo chiudono la partita dilagando nel punteggio.

Ecco il tabellino pratese: Mendico 7, Vignozzi, Bellandi, Bogani 15, Coltrinari 4, Corsi 12, Guasti, Lanari 9, Bitossi, Cavicchi 2, Keita 1, Ghiaré 9.