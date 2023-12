Deve fare colonscopia di controllo, in tutta la Toscana non c’è posto. “Costretto a rivolgermi ai privati”

Prato, 8 dicembre 2023 – Centoquindici utenti davanti, un quarto d’ora d’attesa al telefono e, soprattutto, nessun posto disponibile in tutta la regione. Ieri non è cominciata bene la mattina di un giovane pratese che ha chiesto al Cup la prima disponibilità per una colonscopia di controllo richiesta dal medico.

Sulla ricetta è indicato che la prestazione va garantita al massimo entro 60 giorni, non proprio tempi immediati, eppure è andata ancora peggio. O meglio, non è andata affatto perché ieri mattina non c’era un posto disponibile in nessuna Asl della Toscana, anche volendosi spostare molto lontano da Prato.

Insomma, nello smaltimento delle liste d’attesa si va indietro invece di migliorare. In questi mesi abbiamo raccontato di attese infinite per avere un posto in provincia, poi sono arrivate proteste da parte di chi aveva avuto appuntamenti fuori provincia e magari dopo mesi. Adesso siamo alla mancanza di appuntamenti. Zero assoluto. La conseguenza è sempre la stessa: i cittadini sono costretti a rivolgersi alla sanità privata. Per una colonscopia con sedazione servono anche più di 300 euro, tanto per capire il costo dell’inefficienza del sistema pubblico.

Il lavoro da fare da parte della Asl è enorme, non a caso anche durante l’ultima visita dei nuovi dirigenti aziendali il problema delle liste d’attesa è stato indicato come una delle priorità da risolvere, probabilmente la più urgente insieme a quella del personale. Non riuscire a trovare un appuntamento in tutta la regione, con l’unica speranza di "ritelefonare", come hanno indicato gli operatori del Cup al cittadino che ha chiamato ieri, rappresenta un disservizio inaccettabile e un punto di non ritorno.

Arrivare a "rimpiangere" persino un appuntamento fuori provincia, magari fra mesi, la dice lunga sulla gravità del problema, senza trascurare gli aspetti legati alla prevenzione e alla tutela della salute. Inghiottiti da burocrazia e inefficienza.